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البابا: لا ينبغى ترك اى بلد بمفرده فيما يتعلق بالمهاجرين

09 يناير 2024, 09:19

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يناير 9 - روما - حذر البابا فرانسيس بابا الفاتيكان من أنه لا يمكن ترك أي بلد بمفرده - ولا يمكن لأي شخص أن يفكر في قضية الهجرة بمعزل عن طريق تشريعات أكثر تقييدًا وقمعية، يتم الموافقة عليها أحيانًا تحت ضغط الخوف أو لزيادة الإجماع الانتخابي".

واضاف البابا فى لقائه مع السفراء المعتمدين لدى الفاتيكان ان الحروب والفقر واساءة استخدام الارض والاستغلال المستمر لمواردها هو اصل الكوارث الطبيعية وهى اسباب تدفع الاف الاشخاص الى ترك اراضيهم بحثا عن مستقبل سلمى وامن .

واشار الى"ان المهاجرين تعرضوا لمخاطر كبيرة فى الصحراءفى غابة دارين على الحدود بين كولومبيا وبنما وفى امريكا الوسطى وشمال المكسيك على الحدود مع الولايات المتحدةوقبل كل شىء فى مياه البحر المتوسط".

واستنكر البابا "لقد اصبح البحر المتوسط مقبرة كبيرة فى العقد الماضى ولا تزال الماسى تتوالى بسبب المتاجرين بالبشر عديمى الضمير ومن بين الضحايا هناك العديد من القصر غير المصحوبين بذويهم".

(أنسامد).

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