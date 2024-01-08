ماتاريلا يشيد بعلم إيطاليا في الذكرى الـ 227 لتأسيسه

(أنسامد) - يناير 8 - روما - أعرب الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا عن فخر إيطاليا بعلمها ذي الألوان الثلاثة الأخضر والأبيض والأحمر في الذكرى الـ 227 لتأسيسه.تم اعتماد العلم لأول مرة بواسطة دولة إيطالية ذات سيادة، جمهورية سيباداني، في ريجيو إميليا في عام 1797، لذا فهو يسبق توحيد إيطاليا في عام 1861.وقال ماتاريلا إن اليوم يصادف الذكرى الـ 227 لتأسيس، بإرادة برلمان جمهورية سيباداني في ريجيو إميليا، أول علم بالألوان الثلاثة الأخضر والأبيض والأحمر.وتابع : لقد أصبح حتى يومنا هذا رمزًا للوطن. نحن فخورون بحق بألوانه الثلاثة، التي يجعلها الدستور شعارًا للبلاد وتراثها التاريخي والثقافي، مضيفا : إن مواطنينا مرتبطون به ويحفز التزامنا بتجسيد قيم الدستور. . . عاشت الألوان الثلاثة، عاشت الجمهورية.(أنسامد).

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