إيطاليا:مطلوب 1.4 مليون عامل في الربع الأول من العام

وأضافت النشرة أن احتياجات العمالة خلال شهر يناير ارتفعت بنسبة 0.9% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي وبنسبة 5.3% مقارنة بالربع الأول من عام 2023.
ومع ذلك، فإن صعوبة العثور على موظفين مستمرة في التزايد، حيث ترتفع إلى 49.2%.
يتصدر قطاع الخدمات الشخصية المجموعة مع 70,000 عملية توظيف مخطط لها، بزيادة قدرها 10% مقارنة بشهر يناير 2023، يليه قطاعا التجزئة والبناء على التوالي مع 68,000 (+13.7%) و51,000 (+1.8%) عمليات توظيف مخطط لها.
وبدلاً من ذلك، تظهر الشركات العاملة في قطاعي السياحة والصناعات التحويلية اتجاهاً سلبياً، مع انخفاض عمليات التوظيف المخطط لها في يناير بنسبة 12.1% و2.3% على التوالي على أساس سنوي. (أنسامد).
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