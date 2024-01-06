إيطاليا:مطلوب 1.4 مليون عامل في الربع الأول من العام

(أنسامد) - يناير 6 - روما - تحتاج الشركات في إيطاليا إلى توظيف أكثر من 508 آلاف شخص في يناير وحوالي 1.4 مليون خلال الربع الأول من عام 2024، وذلك وفقا لنشرة اتحاد غرف التجارة الإيطالية والوكالة الوطنية الإيطالية لسياسات العمل تم الكشف عنها يوم الجمعة.وأضافت النشرة أن احتياجات العمالة خلال شهر يناير ارتفعت بنسبة 0.9% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي وبنسبة 5.3% مقارنة بالربع الأول من عام 2023.ومع ذلك، فإن صعوبة العثور على موظفين مستمرة في التزايد، حيث ترتفع إلى 49.2%.يتصدر قطاع الخدمات الشخصية المجموعة مع 70,000 عملية توظيف مخطط لها، بزيادة قدرها 10% مقارنة بشهر يناير 2023، يليه قطاعا التجزئة والبناء على التوالي مع 68,000 (+13.7%) و51,000 (+1.8%) عمليات توظيف مخطط لها.وبدلاً من ذلك، تظهر الشركات العاملة في قطاعي السياحة والصناعات التحويلية اتجاهاً سلبياً، مع انخفاض عمليات التوظيف المخطط لها في يناير بنسبة 12.1% و2.3% على التوالي على أساس سنوي. (أنسامد).

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