تاياني : حزب الشعب الأوروبي، الحزب الرئيسي في أي أغلبية

(أنسامد) - يناير 5 - روما - صرح نائب رئيسة الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الجمعة، أن حزب الشعب الأوروبي الذي يمثل يمين الوسط سيكون الحزب الرئيسي في أي أغلبية تنتج عن صناديق الاقتراع في انتخابات البرلمان الأوروبي في شهر يونيو.وقال تاياني للصحفيين في باريس بعد حضوره حفل تأبين رئيس المفوضية الأوروبية السابق جاك ديلور، الذي توفي يوم الأربعاء الماضي عن عمر يناهز 98 عاما : إن حزب "فورتسا إيطاليا" يمثل حزب الشعب الأوروبي في إيطاليا وسيكون حاسما لأي أغلبية.وأضاف : شخصياً، أتمنى الحصول على أغلبية في البرلمان الأوروبي تسمح بمزيد من التجانس، أي الليبراليين والمحافظين والشعبويين.وتابع تاياني : لقد تمكنت من القيام بذلك عندما تم انتخابي رئيساً للبرلمان الأوروبي بهذه الأغلبية. لكن المهم هو استقرار المؤسسات.(أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA