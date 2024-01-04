ميلوني: 2024 سيكون معقدا مع انتخابات أوروبية ومجموعة الـ7

(أنسامد) - يناير 4 - روما - عبرت رئيسة الحكومة الإيطالية، جيورجيا ميلوني في المؤتمر السنوي المنتظر، الذي عقدته اليوم الخميس أن عام 2024 سيكون معقدا بالنسبة لإيطاليا مع الانتخابات الأوروبية والرئاسة الإيطالية لانتخابات مجموعة السبع.وأوضحت ميلوني، "سأكون مختصرة للغاية، أريد أن أترك مجالا للأسئلة، لدي القليل من الأشياء لأقولها"، مضيفة أنه بدءا من "تمنياتي بالعام الجديد السعيد إلى عام سيكون معقدا للغاية بالنسبة للجميع".وأضافت، "هناك العديد من المواعيد النهائية المهمة، والانتخابات الأوروبية، الرئاسة الإيطالية لانتخابات مجموعة السبع"، مؤكدة، "نحن جميعا مشغولون للغاية".واستطردت ميلوني، "يجب أن أعتذر عن تأجيل هذا المؤتمر الصحفي مرتين لأسباب صحية، أنا آسف لأن هذا أثار الجدل، لكن لم تكن هناك نية للهروب من أسئلة الصحفيين". (أنسامد).

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