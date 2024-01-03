بابا الفاتيكان يندد بالعنف ضد المرأة ويطالب بالدفاع عنها

(أنسامد) - يناير 3 - روما - ندد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان بالعنف ضد المرأة في الوقت الذي تبحث فيه إيطاليا عن طريقة لمحاربة الثقافة الذكورية الراسخة التي كثيرًا ما أدت إلى قتل النساء.ووجّه البابا العديد من النداءات لوضع حد للعنف ضد المرأة في الماضي. ل وقال فى كلماته التي كانت الأولى في خطاب عام منذ أن اشتعلت إيطاليا غضبًا بسبب القتل الوحشي للطالبة الجامعية جوليا تشيكيتين (22 عامًا) في نوفمبر الماضي وقال البابا: "يجب على كل مجتمع.. احترام المرأة والدفاع عنها وتقديرها".ووفقًا لوزارة الداخلية الإيطالية، قُتلت أكثر من 100 امرأة عام 2023 نصفهن تقريبًا على يد شركاء حياتهن أو أحباء سابقين. وأصبحت حوادث "قتل النساء" عنوانًا متكررًا في الصحف الإيطالية.وقال البابا فرنسيس في عظته خلال قداس في كاتدرائية القديس بطرس إن النساء يلعبن دورًا حاسمًا كنماذج للسلام.وأضاف "العالم أيضًا بحاجة إلى النظر إلى دور الأمهات والنساء في تحقيق السلام بهدف الخروج من دوامة العنف والكراهية ورؤية الأمور مرة أخرى بعيون وقلوب إنسانية حقيقية". (أنسامد).

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