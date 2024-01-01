ايطاليا: زيادة 50٪ في عدد المهاجرين الوافدين هذا العام

(أنسامد) - يناير 1 - روما - شهدت إيطاليا وصول عدد كبير جدًا من المهاجرين في عام 2023، لكن كان من الممكن أن يكون العدد أكثر من ذلك لولا الاتفاقات الناجحة مع ليبيا وتونس لوقف المغادرة، حسبما قال وزير الداخلية الايطالى ماتيو بيانتيدوسي في مقابلة صحفية تعليقًا على زيادة بنسبة 50٪ في عدد المهاجرين الوافدين هذا العام.وبعد أن سجلت وزارة الداخلية زيادة بنسبة 50 في المائة في عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا في عام 2023، اعترف بيانتيدوسي أن هذا الرقم "لا يتطابق بالتأكيد مع هدف السياسات التي أطلقتها الحكومة".لكنه أضاف أنه "كان من الممكن أن يصل المزيد لو لم نعتمد الإجراءات التي تم إطلاقها في الأشهر الأخيرة، والتي أسفرت بالفعل عن نتائج ملموسة".وأكد الوزير أن "التعاون مع السلطات التونسية والليبية ساعد على إيقاف عشرات الآلاف من الوافدين الآخرين، 121883 شخصا، وهو رقم ليس ببعيد عن عدد الأشخاص الذين وصلوا، واعتقال مئات المتاجرين بالبشر".قالت وزارة الداخلية إن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا ارتفع في عام 2023 بنسبة 50 في المائة مقارنة بالعام السابق.ووصل نحو 155.754 مهاجرا في العام الماضي، من بينهم أكثر من 17.000 من القاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم، بينما وصل العدد في الفترة نفسها من عام 2022 إلى 103.846.وأفادت وزارة الداخلية إن ذروة عمليات الوصول إليها كانت في أغسطس، عندما وصل 25673 مهاجرا خلال الشهر بأكمله. (أنسامد).

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