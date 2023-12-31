ضبط 6 أطنان من الألعاب النارية غير القانونية في روما

(أنسامد) - ديسمبر 31 - روما - تم ضبط ستة أطنان من الألعاب النارية غير القانونية في روما، السبت، مع استمرار حملة الشرطة الإيطالية على الأجهزة المتفجرة التي قد تكون قاتلة بمناسبة رأس السنة الجديدة.وتؤدي الألعاب النارية كل عام في إيطاليا إلى إصابة عدد لا يحصى من الأشخاص بالتشويه والقتل في بعض الأحيان.وقد حظرت هذا العام المدن الكبرى، بما في ذلك روما وباليرمو، الألعاب النارية ليلة رأس السنة الجديدة، على الرغم من أنه من المتوقع أن يخالف عشاق الانفجار الكبير هذا الأمر.وتكون الاحتفالات دائمًا هي الأعلى والأخطر في نابولي، المدينة الجنوبية التي تتسبب في أكبر فوضى كل عام والتي لديها أعلى عدد من الضحايا في إيطاليا.وتعد العديد من الألعاب النارية غير القانونية التي تباع في إيطاليا في الواقع قنابل بدائية.تمت مصادرة أطنان من الأجهزة غير القانونية المحدثة للضوضاء في الفترة التي سبقت العام الجديد مرة أخرى هذا العام.وفي العام الماضي لم تقع وفيات بسبب الألعاب النارية في الفوضى التي شهدتها ليلة رأس السنة في جميع أنحاء إيطاليا، لكن أصيب العديد من الأشخاص، معظمهم في نابولي.ليلة الجمعة، أصيب رجل يبلغ من العمر 28 عامًا بجروح خطيرة في الرأس عندما انفجرت لعبة نارية في مدينة أنزيو على الساحل الروماني. (أنسامد).

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