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سفينة جيو بارنتس تنقذ 336 مهاجرا

30 ديسمبر 2023, 09:11

Redazione ANSA

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(أنسامد) - ديسمبر 30 - روما - توجهت سفينة إنقاذ المهاجرين "جيو بارنتس" التابعة لمنظمة "أطباء بلا حدود"، لميناء رافينا على البحر الادرياتيكي، بإقليم إميليا رومانيا في شمال إيطاليا بعد إنقاذ 336 مهاجرًا ولاجئًا كانوا على متن ثلاثة قوارب يطلبون المساعدة في منطقة البحث والإنقاذ الليبية.

مساء الخميس، أنقذ طاقم السفينة مجموعتين من المهاجرين، تضمان 121 و100 شخص، وأنقذ صباح الجمعة مجموعة ثالثة من 115 شخصا. ومن المتوقع أن ترسو السفينة في رافينا مساء الثلاثاء أو صباح الأربعاء.

وفي حادث منفصل، وصل 106 مهاجرين ولاجئين يوم الجمعة على متن سفينة "سي آي" لمدينة برينديزي جنوب بوليا بعد إنقاذهم في عرض البحر، جنوب جزيرة لامبيدوزا.

كانت هذه المجموعة تضم امرأة حامل و40 قاصراً، من بينهم صبي يبلغ من العمر 13 عاماً من غينيا وصبي يبلغ من العمر 14 عاماً من مالي، وصلا بمفردهما. وأفادت التقارير أنهم جميعا بصحة جيدة. (أنسامد).

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