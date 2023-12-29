مباحثات هاتفية بين البابا فرنسيس وزيلينسكي

(أنسامد) - ديسمبر 29 - روما - قالت السفارة الأوكرانية لدى الكرسي الرسولي مساء الخميس، إن البابا فرنسيس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أجريا مباحثات هاتفية.وأوضحت أنه خلال المحادثة، قدم زيلينسكي "الشكر للبابا على دعمه الروحي للشعب الأوكراني".وأضافت السفارة الأوكرانية، أن الجانبين تحدثا أيضا عن "العمل المشترك بشأن صيغة السلام" وأن الرئيس أعرب عن تحياته للبابا بمناسبة عيد الميلاد.منذ بدء الحرب العدوانية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، يصلي فرنسيس بانتظام في صلاة التبشير الملائكي الأسبوعية من أجل "أوكرانيا المعذبة".وفي مايو، كلف فرنسيس أيضا، رئيس مؤتمر الأساقفة الإيطاليين ورئيس أساقفة بولونيا الكاردينال ماتيو زوبي بقيادة مهمة سلام للمساعدة في تخفيف التوترات بين الجانبين. وقد قامت البعثة حتى الآن بزيارات إلى كييف وموسكو وواشنطن وبكين. (أنسامد).

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