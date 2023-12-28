مكتب ميلوني: تم استلام الدفعة الرابعة من خطة التعافي والصمود

(أنسامد) - ديسمبر 28 - روما - أعلن مكتب رئيسة الوزراء، جيورجيا ميلوني في بيان اليوم الخميس، أن المفوضية الأوروبية دفعت اليوم الدفعة الرابعة البالغة 16.5 مليار يورو لإيطاليا لتنفيذ خطتها الوطنية للتعافي والمرونة بعد كوفيد.وتابع البيان أن "الدفعة هي نتيجة الإنجاز الذي أكده الاتحاد الأوروبي لجميع المعالم والأهداف الـ 28 المرتبطة بالشريحة الرابعة".وبين مكتب رئيسة الوزراء أن "هذه الأهداف والغايات تتعلق بالإجراءات اللازمة لمواصلة تنفيذ الإصلاحات في مجالات العدالة والإدارة العامة، فضلا عن الإصلاحات المهمة في مجالات الإدماج الاجتماعي والمشتريات العامة"، مضيفا أن الاستثمارات الرئيسية تتعلق بـ "الرقمنة، لا سيما بخصوص رقمنة بيانات الإدارة العامة المحلية، وتطوير صناعة الفضاء، والهيدروجين الأخضر، والنقل، والبحث، والتعليم، والسياسات الاجتماعية".وجاء في البيان أيضا، "كما أعلنت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني أنه تم دفع الدفعة الرابعة قبل نهاية عام 2023، وبذلك يصل إجمالي موارد خطة الاستجابة الوطنية للخطة التي حصلت عليها إيطاليا حتى الآن إلى حوالي 102 مليار يورو، وهو ما يعادل أكثر من نصف إجمالي موارد الخطة".وأردف البيان، "هذا يدل على التقدم الكبير الذي أحرزته إيطاليا في تحقيق الإجراءات المخطط لها". (أنسامد).

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