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إيطاليا : استمرار وصول المهاجرين إلى لامبيدوزا

28 ديسمبر 2023, 08:53

Redazione ANSA

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(أنسامد) - ديسمبر 28 - روما - وصلت ثلاث مجموعات من المهاجرين واللاجئين، يبلغ عددهم 68 و15 و54 شخصا على التوالي، إلى لامبيدوزا بين منتصف ليل وفجر الأربعاء.

وقالت المجموعتان الكبيرتان، المؤلفتان من لاجئين من بنجلاديش ومصر وإريتريا وباكستان وسوريا وإثيوبيا، إنهم غادروا زوارة في ليبيا وأن كل منهم دفع 5000 دولار أو 6000 يورو مقابل المرور.

وأوضحت المجموعة الأصغر أنها غادرت صفاقس في تونس صباح الثلاثاء وأن كل منها دفع 1500 يورو مقابل العبور.

وأفادت المجموعة المكونة من 54 فرداً في وقت لاحق أن أحد المحركين الخارجيين الموجودين على قاربهم الذي يبلغ طوله سبعة أمتار انفجر أثناء الرحلة.

ولم يُبلغ عن وفاة أو فقدان أي شخص في أعقاب الحادث، وتم بعد ذلك اعتراض القارب من قبل زورق دورية لخفر السواحل واصطحابه إلى الميناء.

وكان قد وصل 482 مهاجرا إلى 14 نقطة هبوط منفصلة في جزيرة صقلية الصغيرة الأقرب إلى تونس منها إلى إيطاليا بحثًا عن الأمان ومستقبل أفضل في أوروبا.

كما هبط أمس الأربعاء 619 شخصًا في مركز استقبال المهاجرين أو "النقطة الساخنة" بالجزيرة، بما في ذلك 57 قاصرًا غير مصحوبين.

وكان من المقرر نقل ما يقرب من 300 شخص من الجزيرة إلى البر الرئيسي لصقلية بواسطة عبارة ركاب إلى بورتو إمبيدوكلي. (أنسامد).

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