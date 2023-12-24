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كروسيتو : آن الأوان للبحث عن حل سياسي للحرب في أوكرانيا

24 ديسمبر 2023, 08:27

Redazione ANSA

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(أنسامد) - ديسمبر 24 - روما - أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو السبت، أنه آن الأوان للبدء في محاولة إيجاد حل سياسي لإنهاء الحرب الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال كروسيتو خلال زيارته للقوات الإيطالية المتمركزة في مالبورك ببولندا : الحرب مستمرة منذ ما يقرب من عامين، وأعتقد أنه إلى جانب وبالتوازي مع المشاركة العسكرية والدعم لأوكرانيا، من المهم اتخاذ المسارات التي تؤدي إلى التوصل إلى حل سياسي.

وأضاف : حتى الآن نجحنا في الحفاظ على أوكرانيا، التي كان من الممكن محوها، وتعزيز الحدود التي صدت الهجوم الروسي، منوها أنه ما لا يمكن تحقيقه عسكريا، يمكن تحقيقه من خلال فتح جبهة دبلوماسية وسياسية لمحاولة تحقيق نفس النتيجة من خلال محادثات السلام.

وتابع جويدو كروسيتو : يجب استعادة ما كان موجوداً قبل الحرب، وما لا يمكن تحقيقه بالسلاح يجب أن يتم بطريقة أخرى. (أنسامد).

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