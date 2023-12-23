تاياني : لا خطر من عزلة إيطاليا في الاتحاد الأوروبي

(أنسامد) - ديسمبر 23 - روما - صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية أنطونيو تاياني يوم الجمعة إنه لا يوجد خطر من عزلة إيطاليا داخل الاتحاد الأوروبي بعد أن صوت مجلس النواب يوم الخميس على رفض التصديق على معاهدة إصلاح آلية الاستقرار الأوروبي.إيطاليا هي الدولة الوحيدة من أعضاء الاتحاد الأوروبي التي لم تصدق على إصلاح صندوق الإنقاذ في منطقة اليورو.يثير هذا الإصلاح جدلا هنا بسبب المخاوف بشأن تأثيره على سيادة الميزانية ويدعي أنه ينبغي استخدام الآلية أيضا لدعم النمو.وقال تاياني خلال زيارة لألبانيا عندما سئل عن خطر عزلة إيطاليا : "لا يبدو الأمر كذلك بالنسبة لي. هل الدستور الأوروبي أكثر أهمية من إصلاح آلية الاستقرار الأوروبية؟ . الأول أكثر أهمية وفرنسا وهولندا رفضتا الدستور الأوروبي (المعاهدة)." وتابع :"لا يبدو لي أنه تم توجيه أصابع الاتهام إليهم أو أنهم أطلقوا عليهم أعداء أوروبا". (أنسامد).

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