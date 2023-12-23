ميلوني:الجهود التي تبذلها الحكومة بشأن بمعدل المواليد أثمرت

(أنسامد) - ديسمبر 23 - روما - صرحت رئيسة الحكومة جيورجيا ميلوني يوم الجمعة إن التزام حكومتها بمساعدة الأسر وعكس اتجاه انخفاض معدل المواليد في إيطاليا كان له بالفعل آثار إيجابية.وقالت ميلوني في رسالتها بمناسبة عيد الميلاد إلى الموظفين في مكتب رئيس الوزراء في قصر كيجي: "هناك أشخاص قرروا إنجاب طفل إلى العالم هذا العام لأنهم يرون اليوم أن المؤسسات أكثر اهتماما بقضية الأسرة".وتابعت: "عندما نتحدث عن الحكومة، عن السياسة، نتحدث دائما عن الأرقام.وأردفت :"لكننا لا نتعامل مع الأرقام، بل نتعامل مع حياة الناس، وآمالهم، وفرصهم، وإمكانياتهم"، مشيرة إن عكس اتجاه انخفاض معدل المواليد في إيطاليا يعد من بين أهم أولويات حكومتها، حيث يخصص مشروع قانون ميزانية 2024 2.5 مليار يورو لمعالجة هذه القضية.وتتضمن الميزانية تدابير خاصة بدور الحضانة، وإعفاءات ضريبية للشركات التي تمنح الأمهات العاملات عقود عمل دائمة، ودفع اشتراكات الضمان الاجتماعي للنساء اللاتي لديهن طفلان أو أكثر.الجدير بالذكر أن رئيسة الوزراء، التي أرسلت الرسالة عبر رابط فيديو، قد اضطرت إلى إلغاء أو تأجيل ارتباطاتها في الأيام القليلة الماضية بسبب الأنفلونزا. (أنسامد).

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