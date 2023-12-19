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إيطاليا ستكون أول من يطلب الشريحة الخامسة من خطة التعافي

19 ديسمبر 2023, 17:01

Redazione ANSA

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(أنسامد) - ديسمبر 19 - روما - أعلن مكتب رئيسة الوزراء يوم الثلاثاء إن إيطاليا في طريقها لتقديم طلب رسمي إلى المفوضية الأوروبية للحصول على الدفعة الخامسة من تمويل الاتحاد الأوروبي لبرنامج خطة التعافي والمرونة الوطنية المنقحة لمرحلة ما بعد كوفيد بحلول نهاية العام.

وأضاف أنها ستكون أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تفعل ذلك.

جاء هذا الإعلان بعد اجتماع اللجنة التوجيهية لبرنامج خطة التعافي والمرونة الوطنية لتقييم تحقيق الأهداف الـ 52 المرتبطة بالشريحة الخامسة بقيمة 10.5 مليار يورو بعد موافقة المجلس الأوروبي في 8 ديسمبر على خطة إيطاليا المعدلة لجعل الاقتصاد أكثر خضرة وحداثة.

بعد التغييرات التي طلبتها حكومة رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني، تبلغ قيمة برنامج خطة التعافي والمرونة الوطنية الآن 194.4 مليار يورو، منها 122.6 مليار يورو في شكل قروض و71.8 مليار يورو في شكل منح مقدمة في إطار برنامج "نيكست جنيريشن للاتحاد الأوروبي" لمساعدة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على التعافي من وباء فيروس كورونا مع الموارد المقرر نشرها في الفترة 2021-2026.

وتتوقع إيطاليا أن تحصل على الدفعة الرابعة من الدفعة بقيمة 16.5 مليار يورو بحلول نهاية عام 2023.

الصورة: وزير الشؤون الأوروبية رافائيل فيتو، الذي يتولى أيضًا حقيبة برنامج خطة التعافي والمرونة الوطنية الإيطالي. (أنسامد).

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