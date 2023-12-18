ميلونى ننتقد دعم الحكومة السابقة لتجديد المنازل الخضراء

(أنسامد) - ديسمبر 18 - روما - جددت رئيسة الوزراء الايطالية جيورجيا ميلونى انتقاداتها للحكومة الايطالية السابقة فيما يتعلق بالمشروع المثير للجدل الخاص بتحسين المنازل الخضراء وقالت ان المبالغ التى صرفت على هذا المشروع تعادل الانفاق السنوى على الرعاية الصحية واضافت فى اختتام مهرجان اتريجو السياسى السنوى الذى نظمه حزب اخوة ايطاليا اليمينى فى روما ان حكومتها صاغت ميزانية موسعة على الرغم من الوضع الماساوى للحسابات العامة ورغم الارث الثقيل من الحكومات السابقة بسبب هذه المكافاة المبالغ فيها واشارت الى ان تعهد الحملة الانتخابية للحكومة السابقة بتجديد المنازل مجانا ترك فجوة قدرها 140 مليار يورو وهو ما يعادل الانفاق العام علي خدمات الرعاية الصحية (أنسامد).





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