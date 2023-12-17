فرنسيس يأسف لمقتل امرأتين من الرعية الكاثوليكية في غزة

(أنسامد) - ديسمبر 17 - روما - أعرب البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اليوم الأحد، عن أسفه لمقتل امرأتين من الرعية الكاثوليكية في قطاع غزة، حيث لقيا مصرعهما في هجوم شنته القوات الإسرائيلية يوم السبت على مجمع رعية للعائلة المقدسة في غزة.وقال البابا فرنسيس خلال صلاة التبشير الملائكي يوم الأحد: مازلت أتلقى أخبارًا خطيرة ومؤلمة جدًا من غزة. مدنيون عزل يتعرضون للقصف وإطلاق النار. وقد حدث هذا حتى داخل مجمع رعية العائلة المقدسة، حيث لا يوجد إرهابيون، بل عائلات وأطفال ومرضى وذوي احتياجات خاصة وراهبات.وتابع : قُتلت أم وابنتها، السيدة ناهدة خليل أنطون وابنتها سمر كمال أنطون، وأصيب آخرون برصاص القناصين، أثناء ذهابهم إلى الحمام.تضرر بيت راهبات الأم تريزا، ومولد الكهرباء الخاص بهن.ووفقا للبابا فرنسيس، قد يقول أحدهم إنه الإرهاب، إنها الحرب. نعم، إنها الحرب، إنه الإرهاب. ولهذا السبب يؤكِّد الكتاب المقدس أن "الله يُوقف الحروب... يكسر الأقواس ويكسر الرماح. ودعا فرنسيس للصلاة من أجل السلام. (أنسامد).

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