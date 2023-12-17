إيدي راما يعرب عن ثقته في اتفاق الهجرة بين إيطاليا وألبانيا

(أنسامد) - ديسمبر 17 - روما - أعرب رئيس الوزراء الألباني إيدي راما يوم السبت، عن ثقته في التوصل لنتائج إيجابية حول اتفاق الهجرة مع إيطاليا بشأن استقبال المهاجرين ومعالجة ملفاتهم في البلاد، وذلك بعد أن قررت المحكمة الدستورية الألبانية تعليق التصديق عليه في البرلمان في انتظار قرار بشأن الطعون في الاتفاق.وقال راما في التجمّع الوطني لحزب «إخوة إيطاليا» الذي تتزعمه رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني : لقد قامت المحكمة الدستورية الألبانية بواجبها، لأنه وفقًا للدستور، يتم تعليق الاتفاقيات تلقائيًا للنظر فيها قبل أن يصدق عليها البرلمان، مضيفا : هذا دليل على أنني لا أسيطر على المحاكم في ألبانيا.وفي أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، وقع راما وميلوني مذكرة تفاهم لإنشاء مركزين في ألبانيا لمعالجة طلبات اللجوء للمهاجرين واللاجئين الذين تنقذهم البحرية الإيطالية وخفر السواحل وسفن الشرطة في البحر.ولا يشمل الاتفاق كبار السن والضعفاء والأطفال والنساء الحوامل والمهاجرين واللاجئين الذين يتم إنقاذهم بواسطة السفن التي تديرها المنظمات غير الحكومية والأشخاص الذين يهبطون مباشرة على الأراضي الإيطالية.وقال إيدي راما إنه "واثق" في تقييم المحكمة للاتفاق لأنه "لا يحتوي على أي شيء غير دستوري" وأنه يتوقع اتخاذ قرار "في وقت أقرب بكثير" من الموعد النهائي في مارس/آذار، مشيرا إلى أنه اتفاق مهم للغاية ونحتاج إلى أن تعرف الحكومتان ما إذا كان بإمكانهما المضي قدما أم لا. (أنسامد).

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