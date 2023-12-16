ميلوني وسوناك يتفقان على المشروع المشترك للعودة الطوعية

(أنسامد) - ديسمبر 16 - روما - التقت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني مع نظيرها البريطاني ريشي سوناك في قصر كيجي في روما يوم السبت.وصرح مكتب رئيسة الوزراء في بيان صدر بعد اللقاء إن المباحثات ركزت بالدرجة الأولى على العمل المشترك في مجال الهجرة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة في لندن يوم 27 إبريل الجاري.وبحسب ما ورد اتفق الزعيمان على المشاركة في تمويل مشروع إيطالي-بريطاني أولي للمساعدة في العودة الطوعية إلى بلدان الأصل من إعداد المنظمة الدولية للهجرة لفائدة المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في تونس.وقال البيان إن المناقشات تطرقت أيضا إلى القضايا الدولية الرئيسية "بدءا بالغزو الروسي لأوكرانيا والأزمة في الشرق الأوسط".ذكر قصر كيجي في وقت لاحق إن رئيس الوزراء الألباني إيدي راما كان حاضرا في الاجتماع.وجاء في البيان: "بعد الاتفاق على الحاجة إلى معالجة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا بطريقة منظمة بشكل متزايد، اتفق الزعماء على زيادة تكثيف التعاون بين الدول الثلاث لمكافحة الاتجار بالبشر".وبحسب ما ورد، أكد رؤساء الوزراء الثلاثة أيضا "أهمية تحقيق الاستقرار النهائي في غرب البلقان، وأيضا على أساس الخطوات التي تم اتخاذها مؤخرا في عملية توسيع الاتحاد الأوروبي ليشمل (دول) المنطقة".وقد اتفق رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي يوم الخميس في المجلس الأوروبي في بروكسل على فتح محادثات الانضمام مع أوكرانيا والمضي قدما في عملية التوسيع لتشمل مولدوفا وجورجيا والبوسنة والهرسك.(أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA