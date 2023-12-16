الرئيس الإيطالي يحذر من مخاطر الحروب

(أنسامد) - ديسمبر 16 - روما - حذر الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا يوم الجمعة من المخاطر التي تواجه العالم اليوم والتي لها أسماء مختلفة عن تلك التي واجهناها قبل 80 عاما، لكنها ليست أقل إثارة للخوف.وقال ماتاريلا في تصريح للسلك الدبلوماسي المعتمد في إيطاليا: "إن خوض الحرب العالمية بشكل مجزأ يؤدي إلى عالم مقسم إلى أجزاء".ومن أجل تجنب صراعات ذات أبعاد أوسع، قال ماتاريلا "إنه من الضروري البحث عن عامل مشترك يمكن من خلاله استئناف خيوط الحوار المؤدي إلى إصلاح هيكلي مثمر للتعددية".وأضاف أن "مخاطر اليوم لها أسماء مختلفة عما كانت عليه قبل 80 عاما، لكنها ليست أقل إثارة للخوف، ويجب أن تدفعنا إلى التحرك فورا معا".وتابع ماتاريلا: "إن المجتمع الدولي الذي يفشل في حماية أطفاله، وغير قادر على تقديم المساعدات الإنسانية حتى للأطفال، يبدو غير إنساني".وأردف"إننا نشعر بالقلق إزاء الأضرار التي لحقت بكوكبنا بسبب الفيروسات أو الكوارث الطبيعية، ولكن يجب أن نلاحظ أن الخطر الأكبر يأتي من السلوك البائس لبعض الحكومات والقوات شبه العسكرية والجماعات الإرهابية".وذكر الرئيس الإيطالي أنه "من المستحيل عدم الاعتراف برؤية البابا فرانسيس، الذي تحدث لأول مرة قبل عشر سنوات عن "حرب عالمية مجزأة"، مضيفا "وهذا التحذير، الذي أصبح الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى، يجب ألا يتم تجاهله ويتطلب قراءة أكثر وعيا للواقع.إن أجزاء الحرب هذه، في الواقع، تخاطر بخلق وجهات نظر زائفة، وتخدع قدرتنا على التحليل والفهم".وتابع ماتاريلا: "من الأمم المتحدة إلى منظمة التجارة العالمية، ومن منظمة الصحة العالمية إلى نظام الحد من الأسلحة النووية، تحتاج هذه المؤسسات وغيرها إلى التحديث والتعزيز".وشدد: "نحن جميعا ندفع ثمن عيوبهم".وأكد رئيس الدولة "أن الأمر نفسه ينطبق على الاتحاد الأوروبي.بالإضافة إلى زيادة عدد أعضائه، سيتعين على الاتحاد الأوروبي أن يستوعب مجموعة الإصلاحات المؤسسية اللازمة لجعله قادرا على مواجهة تحديات عصرنا بفعالية وسرعة، مقدما مثال المجتمع الذي، ومن خلال الحوار والمفاوضات، يسهم بشكل أكبر في قضية السلام والتعاون الدوليين". (أنسامد).

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