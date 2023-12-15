المجلس الأوروبي: على إيطاليا ضمان عمليات إنقاذ المهاجرين

(أنسامد) - ديسمبر 15 - روما - دعت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، دنيا مياتوفيتش، روما إلى ضمان إنقاذ المهاجرين المنكوبين في البحر ونشر قدرات كافية للبحث والإنقاذ لتقديم المساعدة الفعالة في الوقت المناسب.وجاءت تصريحات مياتوفيتش في تقرير صدر الخميس، بناءا على زيارتها لإيطاليا في الفترة بين 19 و23 يونيو.وجاء في التقرير : "يجب على إيطاليا ضمان نشر قدرات كافية ومناسبة للبحث والإنقاذ لتقديم المساعدة الفعالة وفي الوقت المناسب للأشخاص، بما في ذلك اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين الذين يواجهون محنة في البحر".وأوضحت مياتوفيتش أيضًا أنه يتعين على إيطاليا "إلغاء التشريعات والسياسات التي تعيق" عمليات سفن البحث والإنقاذ التي تديرها المنظمات غير الحكومية في جنوب البحر الأبيض المتوسط".وبموجب مرسوم تمت الموافقة عليه في بداية العام، يجب على السفن التي تديرها المنظمات غير الحكومية أن تطلب على الفور من السلطات تخصيص ميناء آمن لها بعد إجراء عملية الإنقاذ، بدلاً من البقاء في البحر لمساعدة الآخرين.وتخاطر هذه السفن بدفع غرامات كبيرة أو تعرضها للحجز في حالة عدم الامتثال للقرار.وبدأت الحكومة أيضًا في تخصيص موانئ آمنة لسفن المنظمات غير الحكومية التي تكون على مسافة من مواقعها بعد إجراء عمليات الإنقاذ.وتحاول الحكومة الإيطالية تثبيط السفن التي تديرها المنظمات غير الحكومية، قائلة إن أنشطتها تشجع القوارب الصغيرة التي تحمل طالبي اللجوء على محاولة العبور المحفوف بالمخاطر من شمال إفريقيا إلى إيطاليا.وقالت مياتوفيتش إنه ينبغي تعليق أنشطة التعاون التي تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى العودة إلى ليبيا، في ضوء الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان التي تحدث هناك.وبينت أن التعاون مع الدول الأخرى، وخاصة تونس، يجب أن يكون مشروطاً بضمانات شاملة لحقوق الإنسان، ولا ينبغي أن تتم عمليات العودة دون تقييم فردي مناسب.كما حذرت المفوضة من عدم وجود ضمانات كافية لحقوق الإنسان في مذكرة التفاهم الأخيرة التي اتفقت عليها روما مع تيرانا لإنشاء مراكز للمهاجرين تديرها إيطاليا في ألبانيا.إلى جانب ذلك، أثار التقرير قضايا تتعلق بالصحفيين والحماية القانونية للأشخاص المثليين أيضا. (أنسامد).

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