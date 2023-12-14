البابا يجدد دعوته لوقف إطلاق النار الفوري في الشرق الأوسط

(أنسامد) - ديسمبر 14 - روما - جدد البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان دعوته إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.وقال البابا في ختام لقائه العام الأسبوعي في الفاتيكان "ما زلت أتابع بقلق وألم كبيرين الصراع في إسرائيل وفلسطين".وأضاف: "أجدد ندائي من أجل وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، هناك الكثير من المعاناة هناك".وتابع فرنسيس: "أشجع جميع الأطراف المعنية على استئناف المفاوضات، وأطلب من الجميع الالتزام بشكل عاجل بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة الذين وصلوا إلى نقطة الإرهاق وهم في حاجة حقيقية".وتابع " ليطلق سراح جميع الرهائن الذين رأوا أملا في الهدنة التي تم التوصل إليها قبل بضعة أيام على الفور، ولنتهي هذه المعاناة الكبيرة للإسرائيليين والفلسطينيين".واختتم كلامه وسط جولة طويلة من التصفيق قائلا: "من فضلكم، لا للأسلحة، نعم للسلام" (أنسامد).

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