ميلوني:علي الاتحاد الأوروبي التحول إلي "عملاق سياسي"

(أنسامد) - ديسمبر 13 - روما - صرحت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني إن إيطاليا تؤيد توسيع الاتحاد الأوروبي لكن من أجل مواجهة التحديات الجديدة يجب أن تتحول من "عملاق بيروقراطي" إلى "عملاق سياسي".في كلمتها أمام أعضاء مجلس الشيوخ يوم الأربعاء عقب مناقشة بشأن اتصالاتها مع البرلمان قبل إنعقاد القمة الأوروبية في بروكسل، قالت ميلوني : "فيما يتعلق بالتوسيع، أنا متفقة عليه تماما. إنه خيار استراتيجي لنا جميعا والتوسيع أمر جيد".وأضافت :"إذا تخيلنا اتحادا أوروبيا يضم ما بين 30 إلى 32 دولة عضوا، فإن ذلك سيجلب تحديات جديدة. وستتم مناقشة هذا الأمر، وكذلك الإصلاحات التي يتعين القيام بها".وتابعت "سوف تحتاج الميزانية أيضا إلى المناقشة. يجب ألا نرتكب خطأ البدء من عملية صنع القرار، ولكن من الأمور التي يتعين على الاتحاد الأوروبي التعامل معها".وأردفت "يجب على الاتحاد الأوروبي أن يركز على القضايا التي لا يمكن التعامل معها من قبل دول بمفردها. هذا هو الموقف الذي ما أطالب به"، مؤكدة " أنه يجب أن يتحول الاتحاد الأوروبي من عملاق بيروقراطي إلى عملاق سياسي". (أنسامد).

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