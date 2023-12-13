تايانى مؤتمر"إيطاليا-إفريقيا" الشهر المقبل

(أنسامد) - ديسمبر 13 - روما - قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إن مؤتمر إيطاليا والدول الإفريقية المقرر عقده في روما يومي 28 و29 يناير المقبل، سيشهد عرض "خطة ماتي" التي تهدف إلى تشجيع نمو القارة الإفريقية وليس فقط التعامل مع ظاهرة الهجرة.وأشار الوزيرالإيطالي -خلال جلسة استماع أمام اللجنة البرلمانية اليوم /الثلاثاء/ وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) - إلى أن بلاده تريد شراكة مع القارة الإفريقية، وعقد اتفاقيات مشتركة مع الجهات الفاعلة في القارة السمراء، منوها بأنه من المقرر عقد سلسلة من منتديات الأعمال في مختلف القطاعات من الزراعة إلى الطاقة.وأوضح تاياني أن مذكرة التفاهم الموقعة مع تونس تسير بشكل جيد، وتم تخفيض عمليات مغادرة المهاجرين نحو إيطاليا إلى الحد الأدنى، لكن لا تزال هناك عمليات مغادرة من سواحل ليبيا تجاه المياه الإيطالية.(أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA