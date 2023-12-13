تايانى مؤتمر"إيطاليا-إفريقيا" الشهر المقبل

وأشار الوزيرالإيطالي -خلال جلسة استماع أمام اللجنة البرلمانية اليوم /الثلاثاء/ وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) - إلى أن بلاده تريد شراكة مع القارة الإفريقية، وعقد اتفاقيات مشتركة مع الجهات الفاعلة في القارة السمراء، منوها بأنه من المقرر عقد سلسلة من منتديات الأعمال في مختلف القطاعات من الزراعة إلى الطاقة.
وأوضح تاياني أن مذكرة التفاهم الموقعة مع تونس تسير بشكل جيد، وتم تخفيض عمليات مغادرة المهاجرين نحو إيطاليا إلى الحد الأدنى، لكن لا تزال هناك عمليات مغادرة من سواحل ليبيا تجاه المياه الإيطالية.
(أنسامد).
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