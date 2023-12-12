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  2. أوجوستو باربيرا، 85 عاما، رئيسا للمحكمة الدستورية الإيطالية

أوجوستو باربيرا، 85 عاما، رئيسا للمحكمة الدستورية الإيطالية

Redazione ANSA
(أنسامد) - ديسمبر 12 - روما - تم انتخاب أوجوستو باربيرا رئيسا جديدا للمحكمة الدستورية الإيطالية يوم الثلاثاء.

تمت الانتخابات بالإجماع فعليا، إذ لم يتم الإدلاء إلا بورقة فارغة واحدة فقط، ربما كانت صوته.

وكان باربيرا، أستاذ القانون الدستوري الفخري في جامعة بولونيا، يشغل منصب رئيس المحكمة بالنيابة منذ انتهاء ولاية سيلفانا سيارا الشهر الماضي.

وسيترأس الرجل البالغ من العمر 85 عاما، والمولود في إيدوني بمقاطعة إينا بصقلية، المحكمة لمدة عام واحد.

وفي حديثه للصحفيين بعد الانتخابات، انتقد باربيرا الممارسة التي تضع فيها الحكومات ما يسمى بـ "التعديلات القصوى" لصياغة التشريعات للتصويت على الثقة لتسريع تمريرها عبر البرلمان.

وقال باربيرا: "إن طلب التصويت على الثقة هو تعبير عن ضعف الأغلبية الحاكمة".

وأضاف أن "تعديلات "ماكسي" مقيتة لأنها تجمع بين مطالب ومصالح ومشاريع لا يستطيع البرلمانيون معرفتها وطرحها للتصويت على الثقة".

وتابع "كل هذا يخلق مشاكل ولا يمكن للمحكمة الدستورية إلا أن تشعر بالقلق إزاء هذا الأمر". (أنسامد).

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