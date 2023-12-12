فرونتكس:وسط المتوسط اكثر طرق الهجرة زحاماً فى 2023

(أنسامد) - ديسمبر 12 - روما - قالت وكالة الحدود الاوروبية فرونتكس ان منطقة وسط البحر المتوسط ظلت اكثر طرق الهجرة ازدحاماً فى عام 2023 مع وصول 152.211 مهاجراً ابلغت عنهم السلطات الوطنية الايطالية فى الفترة من يناير الى نوفمبر هذا العام.



وتقول الوكالة ان هذا الرقم يسجل زيادة قدرها 61 بالمائة عن نفس الفترة من عام 2022 وتمثل اعلى اجمالى تم تسجيله على هذا الطريق منذ 2016 .



وقد انخفض عدد الواصلين الى ايطاليا عبر هذا الطريق بنسبة 24 بالمائة خلال نوفمبر الماضى اى ما يقرب من 7900 شخص وهو انخفاض يتماشى مع الوافدين على جميع الطرق الاخرى.



وكانت اكثر ثلاث دول طاردة عن طريق وسط البحر المتوسط هى غينيا وتونس وساحل العاج.



وكانت اعلى ثلاث دول اصلية طاردة على جميع الطرق هى سوريا وغينيا وافغانستان فى 2023. (أنسامد).





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