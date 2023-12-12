فرونتكس:وسط المتوسط اكثر طرق الهجرة زحاماً فى 2023
وتقول الوكالة ان هذا الرقم يسجل زيادة قدرها 61 بالمائة عن نفس الفترة من عام 2022 وتمثل اعلى اجمالى تم تسجيله على هذا الطريق منذ 2016 .
وقد انخفض عدد الواصلين الى ايطاليا عبر هذا الطريق بنسبة 24 بالمائة خلال نوفمبر الماضى اى ما يقرب من 7900 شخص وهو انخفاض يتماشى مع الوافدين على جميع الطرق الاخرى.
وكانت اكثر ثلاث دول طاردة عن طريق وسط البحر المتوسط هى غينيا وتونس وساحل العاج.
وكانت اعلى ثلاث دول اصلية طاردة على جميع الطرق هى سوريا وغينيا وافغانستان فى 2023. (أنسامد).