فرونتكس:وسط المتوسط اكثر طرق الهجرة زحاماً فى 2023

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

  1. ANSAmed
  2. فرونتكس:وسط المتوسط اكثر طرق الهجرة زحاماً فى 2023

فرونتكس:وسط المتوسط اكثر طرق الهجرة زحاماً فى 2023

Redazione ANSA
(أنسامد) - ديسمبر 12 - روما - قالت وكالة الحدود الاوروبية فرونتكس ان منطقة وسط البحر المتوسط ظلت اكثر طرق الهجرة ازدحاماً فى عام 2023 مع وصول 152.211 مهاجراً ابلغت عنهم السلطات الوطنية الايطالية فى الفترة من يناير الى نوفمبر هذا العام.

وتقول الوكالة ان هذا الرقم يسجل زيادة قدرها 61 بالمائة عن نفس الفترة من عام 2022 وتمثل اعلى اجمالى تم تسجيله على هذا الطريق منذ 2016 .

وقد انخفض عدد الواصلين الى ايطاليا عبر هذا الطريق بنسبة 24 بالمائة خلال نوفمبر الماضى اى ما يقرب من 7900 شخص وهو انخفاض يتماشى مع الوافدين على جميع الطرق الاخرى.

وكانت اكثر ثلاث دول طاردة عن طريق وسط البحر المتوسط هى غينيا وتونس وساحل العاج.

وكانت اعلى ثلاث دول اصلية طاردة على جميع الطرق هى سوريا وغينيا وافغانستان فى 2023. (أنسامد).

كل الحقوق محفوظة
Condividi
تغيير ملف تعريف الارتباط