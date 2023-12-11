ماتاريلا يدين الانتهاكات "المنهجية" لحقوق الإنسان

(أنسامد) - ديسمبر 11 - روما - أدان الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، منوها أن حماية الكرامة الإنسانية مطلب "غير قابل للتصرف"، وذلك في رسالة بمناسبة اليوم العالمى لحقوق الإنسان الموافق يوم امس الأحد، حيث يصادف هذا العام الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.



وقال : تلتزم إيطاليا بمشاركتها الصادقة في الاحتفال (بمناسبة الذكرى السنوية) التي تروج لها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وتدرك أن هذه الذكرى الهامة تأتي وسط وضع يشهد انتهاكات خطيرة ومنهجية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.



وأضاف أن الاعتراف بالقيم السامية للكرامة الإنسانية وحمايتها، المنصوص عليها في الدستور (الإيطالي)، مطلب غير قابل للتصرف بالنسبة للجمهورية، في كل مكان وفي جميع الظروف، منوها أنه بدون حقوق الإنسان العالمية والمترابطة، لا توجد حرية ولا عدالة، ولا سلام دائم ولا تنمية مستدامة.



واختتم بالقول : نظراً لتحديات عصرنا، فمن واجبنا أن نؤكد من جديد بتصميم متجدد على المبادئ التي تمثل - بغض النظر عن الأوضاع السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية - التزاماً أخلاقياً ورمزا للحضارة للجميع. (أنسامد).





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