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  2. ماتاريلا : مكافحة الفساد "واجب" مؤسسي

ماتاريلا : مكافحة الفساد "واجب" مؤسسي

Redazione ANSA
(أنسامد) - ديسمبر 10 - روما - قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا السبت، إن مكافحة الفساد "واجب" مؤسسي وفردي، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد.

وأضاف ماتاريلا : إن الفساد يفسد حياة الناس ويعتدي على حقوق الجميع. فهو يؤدي إلى تآكل أسس المجتمع، ويقوض سيادة القانون ويشوه الأسواق.

وشدد على أن مكافحة هذه الآفة التي تعاني منها كل القارات، واجب يقع على عاتق مؤسسات (الدولة)، وفي الوقت نفسه التزام أخلاقي ومدني تجاه المجتمع والمجتمعات والمواطنين.

ولفت ماتاريلا إلى أن الشرعية والصدق شرطان أساسيان للنمو العادل والمستدام، مشيرا إلى أنه من ناحية أخرى، فإن الفساد وتدفقات الأموال غير المشروعة والتهرب الضريبي تستنزف موارد المجتمع.

(أنسامد).

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