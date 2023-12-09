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  2. مصادر : دراجي غير مهتم برئاسة المفوضية الأوروبية

مصادر : دراجي غير مهتم برئاسة المفوضية الأوروبية

Redazione ANSA
(أنسامد) - ديسمبر 9 - روما - صرحت مصادر مقربة من رئيس بنك إيطاليا ورئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراجي، يوم الجمعة، إن ماريو دراجي غير مهتم برئاسة المفوضية الأوروبية، بعد أن ذكرت صحيفة لا ريبوبليكا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يجري اتصالات مع زعماء أوروبيين آخرين فيما يتعلق ياتفاق محتمل بشأن ترشيحه كرئيس قادم للسلطة التنفيذية الأوروبية.

وفي الشهر الماضي، كشف دراجي، وهو شخصية تحظى باحترام كبير في أوروبا، بأنه يشعر "بالقلق" بشأن مستقبل الكتلة.

وقال دراجي خلال عرض كتاب جديد للصحفي الإيطالي ألدو كازولو: "دعونا نأمل أن تبقينا القيم التأسيسية التي جمعتنا معا. لقد انهار نموذج النمو (السابق) ونحن بحاجة إلى إعادة اختراع طريقة للنمو، ولكننا بحاجة إلى أن نصبح دولة للقيام بذلك".

وتابع "السوق الأوروبية صغيرة جدا، وهناك العديد من الأسواق، وبالتالي، فإن الشركات الصغيرة التي تبدأ في أوروبا إما تبيع منتجاتها أو تذهب إلى الولايات المتحدة بمجرد نموها. الشيء الأكثر أهمية الآن هو معرفة كيفية إنشاء صناديق أوروبية لتمويل الدفاع ومكافحة تغير المناخ".

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وأكد "ثم نحتاج إلى سياسة خارجية منسقة، لأن وزراء الخارجية يرون بعضهم البعض، لكنهم لا يتفقون. نحن بحاجة إلى التفكير في تكامل سياسي أكبر، في برلمان حقيقي لأوروبا، للبدء في التفكير بأننا (في آن واحد) إيطاليين وأوروبيين". (أنسامد).

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