النواب يناقش التصديق على آلية الاستقرار الأوروبي يوم الخميس
وقال جيورجيتي للصحفيين في بروكسل "آلية الاستقرار الأوروبي ليست في يدي، إنها في أيدي مجلس النواب، هذا ما يقرره المجلس. وقد حدد مؤتمر قادة الأحزاب موعد المناقشة في 14 ديسمبر".
ترفض إيطاليا التصديق على إصلاح آلية إنقاذ منطقة اليورو وسط مخاوف بشأن سيادة الميزانية وتطالب بضرورة استخدام الصندوق أيضًا لتحقيق النمو.
كما قالت الحكومة في عدة مناسبات إنها تريد أن تعرف ما هي القواعد المالية التي ستعمل البلاد بموجبها أولا، استناداً إلى نتائج المفاوضات الجارية في بروكسل بشأن ميثاق الاستقرار والنمو الأوروبي الجديد. (أنسامد).