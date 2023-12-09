النواب يناقش التصديق على آلية الاستقرار الأوروبي يوم الخميس

(أنسامد) - ديسمبر 9 - روما - صرح وزير الاقتصاد جيانكارلو جيورجيتي يوم الجمعة إن مجلس النواب سيقرر التصديق على إصلاح آلية الاستقرار الأوروبي، صندوق إنقاذ أوروبا، في المناقشة المقرر إجراؤها يوم الخميس المقبل.



وقال جيورجيتي للصحفيين في بروكسل "آلية الاستقرار الأوروبي ليست في يدي، إنها في أيدي مجلس النواب، هذا ما يقرره المجلس. وقد حدد مؤتمر قادة الأحزاب موعد المناقشة في 14 ديسمبر".



ترفض إيطاليا التصديق على إصلاح آلية إنقاذ منطقة اليورو وسط مخاوف بشأن سيادة الميزانية وتطالب بضرورة استخدام الصندوق أيضًا لتحقيق النمو.



كما قالت الحكومة في عدة مناسبات إنها تريد أن تعرف ما هي القواعد المالية التي ستعمل البلاد بموجبها أولا، استناداً إلى نتائج المفاوضات الجارية في بروكسل بشأن ميثاق الاستقرار والنمو الأوروبي الجديد. (أنسامد).





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