ميلوني : مبادرة طريق الحرير لم تحقق النتائج المتوقعة

(أنسامد) - ديسمبر 8 - روما - صرحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني يوم الخميس، أنه يتعين على إيطاليا مواصلة التعاون مع الصين، لكن مبادرة الحزام والطريق، وهي خطة البنية التحتية الضخمة التي تغطي العالم والتي تهدف إلى بناء "طريق الحرير" الجديد، لم تحقق النتائج المتوقعة.



وقالت للصحفيين بعد زيارة معرض أرتيجيانو التجاري للحرفيين في فييرا : أعتقد أنه يتعين علينا الحفاظ على علاقات التعاون التجاري والاقتصادي مع الصين وتحسينها، لكن مبادرة طريق الحرير لم تحقق النتائج المتوقعة.



وفي وقت سابق، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، مشروع طريق الحرير بأنه مبادرة ناجحة وأكبر منصة في العالم للتعاون بين الدول، وقال إن "الصين تعارض تشويه وتخريب المبادرة" وكذلك "المواجهة بين التكتلات".



انسحبت إيطاليا رسميا من مبادرة الحزام والطريق في رسالة تم تسليمها إلى بكين قبل بضعة أيام بعد الاشتراك فيها في عام 2019، وهي الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي انسحبت من المبادرة.



(أنسامد).





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