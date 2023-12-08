مجلس الشؤون الاقتصادية يوافق على خطة التعافي الإيطالية

(أنسامد) - ديسمبر 8 - روما - أكد مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية التابع للاتحاد الأوروبي يوم الجمعة، دعمه للخطة الوطنية الإيطالية المعدلة للتعافي والقدرة على الصمود، لتحصل على موافقة نهائية من الاتحاد الأوروبي على التغييرات التي طلبتها حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.



وكانت إيطاليا واحدة من 13 دولة عضوًا حصلت موافقة على خطط التعافي لما بعد كوفيد-19 الممولة من الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع وزراء مالية الاتحاد.



وقالت ميلوني إن هذه نتيجة عظيمة أخرى للحكومة، تؤكد جدية وفعالية العمل الذي تم إنجازه في الأشهر الأخيرة.



وأضافت: نعتزم الاستمرار على هذا الطريق، مدركين أن نجاح الخطة الوطنية الإيطالية للتعافي والقدرة على الصمود يصب في مصلحة الوطن والمواطنين.



تبلغ قيمة الخطة الإيطالية المنقحة الآن 194.4 مليار يورو، منها 122.6 مليار يورو في شكل قروض و71.8 مليار يورو في شكل منح في إطار برنامج أنشأه الاتحاد الأوروبي لمساعدة الدول الأعضاء على التعافي من جائحة كوفيد-19. (أنسامد).





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