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  2. الصين بعد انسحاب إيطاليا: الحزام والطريق مبادرة ناجحة

الصين بعد انسحاب إيطاليا: الحزام والطريق مبادرة ناجحة

Redazione ANSA
(أنسامد) - ديسمبر 7 - روما - علق المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانج وينبين على انسحاب إيطاليا من مبادرة الحزام والطريق الصينية بالقول إن المبادرة ناجحة وتعد أكبر منصة في العالم للتعاون بين الدول.

وجاء رد وينبين على سؤال لوكالة أنسا له حول رده بشأن قرار إيطاليا بالانسحاب من مبادرة الحزام والطريق، والذي يعد أول تعليق رسمي من الجانب الصيني على هذا الانسحاب.

وتابع وينبين، "الصين تعارض تشويه وتخريب المبادرة"، فضلا عن "المواجهة بين الكتل"، مذكرا بـ 150 دولة "بما في ذلك إيطاليا" التي شاركت في المنتدى الثالث لمبادرة الحزام والطريق في منتصف أكتوبر.

وقالت مصادر يوم الأربعاء إن إيطاليا خرجت رسميًا من مخطط البنية التحتية الضخم العالمي والذي يهدف إلى إحياء "طريق الحرير". وجاء الخروج برسالة تم تسليمها إلى بكين قبل بضعة أيام.

وجاءت هذه التحركات بعد أن ذهب الأمين العام لوزارة الخارجية الإيطالية ريكاردو جواريجليا في مهمة إلى الصين في الصيف، تلتها زيارة وزير الخارجية أنطونيو تاياني.

وقالت المصادر إن نية الدولتين تعزيز شراكتهما الاستراتيجية تم تأكيدها خلال الاجتماعات وتم اتخاذ الخطوات التحضيرية لزيارة الرئيس سيرجيو ماتاريلا للصين العام المقبل.

انضمت إيطاليا إلى مبادرة الحزام والطريق في عام 2019، مما جعلها الدولة الوحيدة من مجموعة السبع التي تقوم بذلك، لكن قرار عدم تجديد المشاركة كان متوقعًا على نطاق واسع. (أنسامد).

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