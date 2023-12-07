إيطاليا تعقد أول اجتماع لمجموعة السبع بشأن الإعاقة

(أنسامد) - ديسمبر 7 - روما - صرحت وزيرة الأسرة والإعاقة الإيطالية أليساندرا لوكاتيلي أن إيطاليا ستستضيف أول اجتماع على المستوى الوزاري بشأن الإعاقة والإدماج في إطار رئاستها لمجموعة السبع في عام 2024.



وقالت لوكاتيلي للصحفيين عقب اجتماع استثنائي للمرصد الوطني لحالة الأشخاص ذوي الإعاقة بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة يوم الأحد : "إيطاليا ستروج لأول مرة في العالم على المستوى الوزاري لمجموعة السبع للإدماج والإعاقة، وستعقد في أومبريا".



وأضافت "ستكون فرصة مهمة لوزراء مجموعة السبع لتبادل الاستراتيجيات لضمان حق الجميع في المشاركة المدنية والاجتماعية والسياسية الكاملة في الحياة اليومية في جميع البلدان"، معربة عن شكرها لرئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني على دعم الخط الوزاري الجديد.



(أنسامد).





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