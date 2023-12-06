ميلونى تنتقد المعارضة والنقابات لمشروع الحد الادنى من الاجور

(أنسامد) - ديسمبر 6 - روما - وجهت رئيسة الوزراء الايطالية جيورجيا ميلونى اتهامات عنيفة بالنفاق للمعارضة والنقابات العمالية حول دعواتهم للحكومة بتطبيق الحد الادنى للاجور.



وقد اعرب كل من حركة الخمس نجوم والحزب الديمقراطى يسار الوسط عن الغضب فى البرلمان بعد تقدم الائتلاف الحاكم بتعديل يعمل على تفريغ العرض المقدم من غالبية المعارضة للعمل على ان يكون الحد الادنى للاجور 9 يورو فى الساعة.



وتهكمت ميلونى بقولها انهم يعطوننا الانطباع بان الحد الادنى للاجور هو الشىء الوحيد الذى ينقص البلاد الامر الذى لم يطبقونه طيلة عشر سنوات على راس الحكم فى ايطاليا.



واضافت"اتعجب من امر بعض النقابات التى تتظاهر للمطالبة بالحد الادنى للاجور فى الوقت الذى يقبلون عقوداً للعمل تصل الى 5 يورو فى الساعة". (أنسامد).





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