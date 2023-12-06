إيطاليا تنسحب من مبادرة "طريق الحرير" الصينية الجديدة

(أنسامد) - ديسمبر 6 - روما - إنسحبت إيطاليا رسميا من مبادرة الحزام والطريق الصينية، وهي خطة ضخمة للبنية التحتية تمتد على مستوى العالم تهدف إلى بناء "طريق الحرير" الحديث، حسبما ذكرت مصادر لوكالة الأنباء الإيطالية أنسا يوم الأربعاء، مؤكدة تقريرًا نشرته صحيفة كورييري ديلا سيرا.



وقالت المصادر إن إيطاليا خرجت رسميا من مبادرة الحزام والطريق برسالة سلمتها إلى بكين قبل بضعة أيام.



وتأتي هذه التحركات بعد أن ذهب الأمين العام لوزارة الخارجية الإيطالية ريكاردو جواريجليا في مهمة إلى الصين في الصيف، تلتها زيارة وزير الخارجية أنطونيو تاياني.



وقالت المصادر إن نية الدولتين تعزيز شراكتهما الاستراتيجية تم تأكيدها خلال الاجتماعات وتم اتخاذ الخطوات التحضيرية لزيارة الرئيس سيرجيو ماتاريلا للصين العام المقبل.



انضمت إيطاليا إلى مبادرة الحزام والطريق في عام 2019، مما يجعلها الدولة الوحيدة من مجموعة السبع التي تقوم بذلك، لكن قرار عدم تجديد المشاركة كان متوقعا على نطاق واسع.



وتنتهي مذكرة مشاركة إيطاليا في مبادرة طريق الحرير الجديدة في شهر مارس.



ولم يدل مكتب رئيس الوزراء "بأي تعليق" عندما سئل عن هذه الخطوة يوم الأربعاء. (أنسامد).





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