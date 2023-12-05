سالفينى:حماية الموانئ الاوروبية من ضرائب الاتحاد الاوروبى

(أنسامد) - ديسمبر 5 - روما - قال نائب رئيسة الوزراء الايطالية ووزير النقل والبنية التحتية ماتيو سالفينى ان الضرائب الخضراء الجديدة على موانىء البحر المتوسط ستضر بالنقل البحرى والقدرة التنافسية للاتحاد الاوروبى.



واضاف امام اجتماع مجلس النقل الأوروبي فى بروكسل ان قطاع النقل البحرى يعد قطاعا استراتيجيا للاتحاد الاوروبى باكمله .



واشار " اننا سنعمل مع دول المتوسط على لفت الانتباه لضرورة الاهتمام بنظام تداول الانبعاثات والى ان فرض الضرائب الجديدة لن يساعد البيئة ولكن سيضر بقطاعى البحرية والنقل وسيؤثر سلباً على القدرة التنافسية للاتحاد الاوروبى.



وقال ان ايطاليا تخشى من ان تمديد نظام "الجرين هاوس" الاوروبى سيكون له اثار سلبية على بعض موانئ البحر المتوسط مثل ميناء جويا تاورو فى منطقة كالابريا الجنوبية ترجع الى القدرة التنافسية لموانئ شمال افريقيا والتى لا تخضع للضريبة. (أنسامد).





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