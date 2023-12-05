رئيس الوزراء الإسباني: مدريد تكن احترام مؤسسي لميلوني

(أنسامد) - ديسمبر 5 - روما - صرح رئيس الوزراء الإسباني المعاد انتخابه بيدرو سانشيز، اليوم الثلاثاء، إن مدريد تكن "احترامًا مؤسسيًا مطلقًا" لرئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني.



كانت ميلوني، زعيمة حزب "إخوة إيطاليا" اليميني، قد أعربت عن دعمها للمعارضة الإسبانية، وجماعة "فوكس" اليمينية، وشاركت عبر رابط فيديو في إحدى تجمعاتها الانتخابية في يوليو/تموز.



وقال سانشيز خلال محادثة غير رسمية مع الصحافة الدولية: "صحيح أن جيورجيا ميلوني شاركت في الحملة الانتخابية ودعمت حزب فوكس في عدة مناسبات، وهذا من حقها أن تفعل. لكن مع انتهاء الحملة الانتخابية، ومع الحفاظ على خلافاتنا الأيديولوجية، سنعمل على تحسين العلاقات مع الحكومة الإيطالية بشأن العديد من القضايا المشتركة بيننا، بدا من الأموال الأوروبية إلى تحدي الهجرة". (أنسامد).





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