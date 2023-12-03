البابا فرنسيس يعرب عن ألمه من انهيار الهدنة في غزة

(أنسامد) - ديسمبر 3 - روما - أعرب البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اليوم الأحد، عن ألمه من انهيار الهدنة في غزة، وشدد على أهمية التوصل إلى اتفاق جديد لتبادل الرهائن بين إسرائيل وحركة حماس.



وقال البابا فرنسيس في عظته التي قرأها نيابة عنه باولو بريدا لإصابته بوعكة صحية : الوضع خطير في إسرائيل وفلسطين، ومن المؤلم أن الهدنة خُرقت، ما يعني الموت والدمار والبؤس.



وأضاف : الكثير من الرهائن أطلق سراحهم، لكن ما يزال يوجد كثيرون آخرون في غزة. لنفكر بهم وبعائلاتهم التي رأت بصيص أمل في معانقة أحبائها من جديد.



وتابع : هناك معاناة كبيرة في غزة حيث تنقص السلع الضرورية، آمل أن يتوصل جميع المعنيين إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في القريب العاجل، وأن يجدوا حلولاً بديلة للأسلحة من خلال اتباع مسارات السلام الشجاعة. (أنسامد).





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