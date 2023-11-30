الإبلاغ عن 868 حالة وفاة مرتبطة بالعمل في 10 أشهر
وبين الجهاز أن هذه الأرقام تشكل تراجعا بنسبة 4.5٪ بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2022.
كما انخفضت بلاغات الحوادث المرتبطة بالعمل بنسبة 17.8% إلى 489,526.
وبين الجهاز الانخفاض في بلاغات الحوادث يرجع بشكل حصري تقريبًا إلى الانخفاض الكبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وبدلا من ذلك، تلقت الوكالة 60462 بلاغاً عن أمراض مهنية، أي بزيادة قدرها 20.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.
سلطت النقابات العمالية الضوء على موجة واضحة من الحوادث المميتة في مكان العمل في إيطاليا، متهمة الحكومات المتعاقبة باتخاذ إجراءات غير فعالة. (أنسامد).