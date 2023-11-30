سالفيني: 500 مليون يورو لتحسين السلامة عند مزلقان القطارت

(أنسامد) - نوفمبر 30 - روما - أعلن نائب رئيسة الوزراء الايطالية ووزير النقل والبنية التحتية ماتيو سالفيني أنه سيتم تخصيص 500 مليون يورو من أجل تحسين السلامة عند مزلقان السكك الحديدية، عقب اصطدام قطار بشاحنة على مزلقان في كالابريا مساء الثلاثاء مما أدى إلى وفاة كلا من سائق القطار وسائق الشاحنة.



وقال سالفيني إنه بمجرد علمه بالحادث الذي وقع في كوريجليانو روسانو بالقرب من كوزنسا "اتصل بالرئيس التنفيذي لشركة السكك الحديدية الإيطالية لمتابعة آخر الأخبار".



وتابع: "من غير الممكن أن تموت بالضوء الأحمر والقضبان معطلة لأن هناك شاحنة في المنتصف".



وأردف سالفيني: "سوف تستثمر شركة السكك الحديدية الإيطالية قريبًا وتطرح مناقصة بقيمة 500 مليون دولار لأنظمة السلامة على معابر السكك الحديدية" أعلنت النقابات التي تمثل العمال المتعثرين عن إضراب لمدة ثماني ساعات اليوم الخميس من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساءً احتجاجا على "هشاشة نظام البنية التحتية الذي أثبت مرة أخرى أنه غير مناسب للمستخدمين والعمال". (أنسامد).





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