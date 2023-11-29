البابا أمام الجمهور العام: "ما زلت لست على ما يرام"

(أنسامد) - نوفمبر 29 - روما - قال البابا فرانسيس يوم الأربعاء إنه لا يزال ليس على ما يرام بسبب الأنفلونزا وصوته سيئ.



وصرح للمؤمنين المجتمعين في قاعة بولس السادس لحضور اللقاء العام الأسبوعي في الفاتيكان: "ما زلت لست على ما يرام، مع هذا الألم بسبب الأنفلونزا وصوتي سيئ".



وقد اختار فرانسيس عدم قراءة التعليم المسيحي بنفسه وإسناد المهمة إلى أحد مساعديه.



مساء الثلاثاء، أعلن الفاتيكان إلغاء رحلته التي طال انتظارها لحضور مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في دبي، الإمارات العربية المتحدة، في وقت لاحق من هذا الأسبوع بناء على طلب أطبائه، على الرغم من تحسن حالته العامة.



أصيب البابا بالتهاب رئوي أدى إلى ظهور أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا في نهاية الأسبوع. (أنسامد).





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