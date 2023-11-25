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  2. الرئيس الإيطالي:العنف ضد المرأة هو فشل للمجتمع ككل

الرئيس الإيطالي:العنف ضد المرأة هو فشل للمجتمع ككل

Redazione ANSA
(أنسامد) - نوفمبر 25 - روما - احتفل الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة يوم السبت بالتأكيد على أن العنف القائم على النوع الاجتماعي هو فشل للمجتمع ككل.

وقد اكتسب هذا اليوم أهمية خاصة إضافية في إيطاليا هذا العام بسبب مقتل جوليا تشيتشيتين البالغة من العمر 22 عامًا على يد صديقها السابق، في قضية تسببت في صدمة وفزع واسع النطاق.

وقال ماتاريلا في رسالته لهذا اليوم: "لقد هزت القصص الإخبارية الدرامية ضمير البلاد".

وتابع "إن المجتمع الإنساني الذي يطمح إلى أن يكون متحضرا لا يمكنه أن يقبل، ولا يستطيع أن يتحمل، هذه السلسلة من الاعتداءات على النساء وجرائم القتل".

وذكر "إن التظلم والألم غير القابل للشفاء للعائلات والمجتمعات الجريحة هو حزننا جميعًا وعندما نواجه امرأة مقتولة، أو حياة شاب محطمة، أو شخصا يتعرض للإهانة لفظيًا أو في حركات يومية في الأسرة، في مكان العمل، في المدرسة، (يجب) أن نشعر أن وراء هذا العنف يكمن فشل مجتمع يفشل في تعزيز العلاقات الحقيقية المتساوية بين المرأة والرجل." وأردف "إن ارتفاع عدد النساء ضحايا الاعتداءات والانتهاكات هو في حد ذاته إدانة لوجود ظاهرة لا تتعلق فقط بالحالات غير الطبيعية"، مضيفا "لا يمكننا أن نواجه ذلك بسخط متقطع ونحن بعيدون عن ترسيخ التغيير الثقافي العميق الذي يدعو إليه ميثاقنا الدستوري".

(أنسامد).

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