إيطاليا تحتفل باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة

(أنسامد) - نوفمبر 25 - روما - تستعد إيطاليا اليوم للاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يوافق 25 نوفمبر، على خلفية الغضب العام المستمر بشأن مقتل جوليا تشيتشيتين البالغة من العمر 22 عامًا، والتي قُتلت على يد صديقها السابق في 11 نوفمبر.



وتشمل الأحداث المخطط لها المواكب، والجري، والمشي، والحشود المفاجئة، والاعتصامات، والفحوصات النسائية المجانية، وقبل كل شيء، الكثير من الضجيج في محاولة لكسر حاجز الصمت بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي والنظام الأبوي.



في روما، تنظم الحركة النسوية "نو نونا ديمينو" مسيرة ومظاهرة تبدأ في سيركو ماسيمو في الساعة 2:30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي وتنتهي في ساحة سان جيوفاني.



كما ينظم مجلس النواب ومجلس الشيوخ فعاليات مفتوحة مع شهادات النساء الناجيات من العنف، ومساء السبت سيتم إضاءة واجهة مجلس الشيوخ بالبرلمان باللون الأحمر تخليدا لذكرى الضحايا.



في محطة سان باولو في الساعة 7 مساء، سيكون هناك حدث رقص تانجو تضامني مجاني.



وفي ميلانو، سيحضر عمدة ميلانو جوزيبي سالا عرضا وسيتم الكشف عن مقعد أحمر في حديقة مكتبة سورماني تخليدًا لذكرى النساء ضحايا العنف، يليه المونولوج المسرحي "الاغتصاب" لفرانكا رامي.



بالإضافة إلى ذلك، سيتم توزيع 80 ألف كيس خبز تحمل أرقام الطوارئ الخاصة بمركز مكافحة العنف في هارا بولات ورو في إطار مبادرة "لا يمكن للعنف أن يكون خبزا يوميا" والتي يشارك فيها أكثر من 100 خباز في 17 بلدية في منطقة ميلانو.



أما في تورينو، تنظم "نو نونا ديمينو" موكبا يبدأ من ساحة كارلو فيليس في الساعة 3 بعد الظهر ويمر عند مبني مول أننتوليانا الأثري، والذي سيتم إضاءته باللون الأحمر طوال اليوم.



تم التخطيط للعديد من الأحداث الأخرى في جنوة وبولونيا وفلورنسا وكالياري وباري ونابولي وميسينا وباليرمو والعديد من البلدات والمدن الأخرى في جميع أنحاء البلاد. (أنسامد).





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