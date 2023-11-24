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  2. ميلوني : البرلمان سيصوت على اتفاقية الهجرة مع ألبانيا

ميلوني : البرلمان سيصوت على اتفاقية الهجرة مع ألبانيا

Redazione ANSA
(أنسامد) - نوفمبر 24 - روما - قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني يوم الخميس، إن البرلمان الإيطالي سيكون قادرًا على التصويت على مذكرة التفاهم الأخيرة التي تنص على إنشاء مراكز استقبال مهاجرين تحت الإدارة الإيطالية في ألبانيا لبحث ما يصل إلى 36 ألف طلب لجوء سنويا.

ووصفت ميلوني التقارير التي تقول إن البرلمان تم تجريده من مهامه بسبب مذكرة التفاهم بأنها "أخبار كاذبة"، وتعهدت بتقديم مشروع قانون لتنفيذ الاتفاق قريبا، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق بمثابة إطار عمل، و"سنقدم إلى البرلمان قريبا مشروع قانون للتصديق عليه يتضمن معايير الإنفاق".

وصرح نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية أنطونيو تاياني يوم الثلاثاء الماضي، أن الحكومة ستقدم مشروع قانون إلى البرلمان للتصديق على الاتفاق الذي أبرمته مع تيرانا لإنشاء مراكز للمهاجرين في ألبانيا.

وذكرت تقارير أولية أنه ليس هناك حاجة إلى موافقة البرلمان على هذا الاتفاق الدولي، وهو الأمر الذي دفع أحزاب المعارضة إلى انتقاده.

وقال تاياني لمجلس النواب إن الحكومة تعتزم تقديم مشروع قانون قريبا إلى البرلمان للتصديق عليه والذي سيتضمن أيضًا القواعد ومخصصات التمويل اللازمة لتنفيذ الاتفاق. (أنسامد).

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