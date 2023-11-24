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البابا فرنسيس يستقبل الرئيس القبرصي بالفاتيكان

Redazione ANSA
(أنسامد) - نوفمبر 24 - روما - استقبل البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اليوم الجمعة في القصر الرسولي بالفاتيكان، رئيس جمهورية قبرص نيكوس كريستودوليدس والوفد المرافق له.

وتبادل الجانبان الهدايا، حيث أهدى البابا فرنسيس الرئيس القبرصي "ميدالية الروح القدس" وعملا مصنوعا من البرونز ومجلدات لوثائق بابوية ورسالة اليوم العالمي للسلام لهذا العام، فيما أهدى الرئيس القبرصي البابا نسخة من شجرة زيتون مصنوعة من الخشب والمعدن.

التقى كريستودوليدس لاحقًا أمين سر الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين ونائب أمين سر الدولة للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية المونسينيور دانيل باكو.

وجاء في بيان نشره المكتب الصحفي للكرسي الرسولي أنه تم خلال المناقشات الودية التي جرت في مقر سكرتارية الخارجية، الإعراب عن التقدير للعلاقات الثنائية الإيجابية، مع الإشارة أيضاً إلى بعض القضايا المفتوحة في مجال العلاقات بين الكنيسة والدولة.

وتابع البيان : ركزنا أيضا على بعض التحديات الحالية التي تواجهها البلاد، بما في ذلك تحديات الهجرة، مضيفا : ومع استمرار المحادثات كان هناك تبادل لوجهات النظر حول الوضع الدولي، مع إيلاء اهتمام خاص للصراعات الجارية، ومن بينها الصراع القائم في إسرائيل وفلسطين. (أنسامد).

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