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  2. الميزانية الايطالية:المفوضية الأوروبية تحذر بشأن الإنفاق

الميزانية الايطالية:المفوضية الأوروبية تحذر بشأن الإنفاق

Redazione ANSA
(أنسامد) - نوفمبر 22 - روما - أصدرت المفوضية الأوروبية، تحذيرات بشأن ميزانيات 2024 لإيطاليا وثماني دول أخرى، وقالت إن الإنفاق الإيطالي سينمو أكثر من المطلوب العام المقبل.

واعتبرت مفوضية الاتحاد الأوروبي أن مشروع ميزانية إيطاليا لعام 2024 "لا يتماشى تماما" مع توصيات المجلس الأوروبي، مع توصيات ثماني دول أخرى، بما في ذلك ألمانيا.

والدعوة الموجهة إلى إيطاليا هي "الاستعداد" لاتخاذ التدابير اللازمة لجعلها متوافقة تماما مع التوصيات.

إيطاليا، وفقًا للسلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تعاني مرة أخرى من عدم توازن الاقتصاد الكلي، ووفقًا لهذه العملية، سيتعين عليها إجراء فحوصات متعمقة مع 11 دولة أخرى، بما في ذلك ألمانيا.

علاوة على ذلك، دعت توصيات الاتحاد الأوروبي لإيطاليا لعام 2024 إلى أن يقتصر نمو الإنفاق على 1.3%، ووفقا لأحدث توقعات الاتحاد الأوروبي سيكون 0.9%.

وقالت مفوضية الاتحاد الأوروبي "تم تقييم صافي الإنفاق الأولي الممول وطنيا على أنه لا يتماشى تماما مع التوصية".

الصورة: وزير الاقتصاد جيانكارلو جيورجيتي . (أنسامد).

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