تايانى:3 الاف مهاجر فقط فى المراكز الالبانية

(أنسامد) - نوفمبر 21 - روما - قال نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية الايطالى انطونيو تايانى ان البروتوكول الايطالى الالبانى يسمح فقط بوجود 3 الاف مهاجر فى مركزى الاستضافة وان المهاجرين لا يمكنهم الوصول الى الميناء الالبانى الا على متن السفن الايطالية الخاصة بعمليات الانقاذ.



واضاف الوزير فى اتصال مع البرلمان حول الاتفاق الايطالى الالبانى الخاص بالمهاجرين "ان ايطاليا تهدف خلق نهج مختلف حول ادارة تدفقات المهاجرين ومكافحة الاتجار بالبشر والتى تعد من اولويات الحكومة الايطالية".



واضاف ان الاتفاق يهدف الى "منع المغادرة غير النظامية، وتعزيز الحدود الخارجية، ومكافحة المهربين، وتحسين نظام العودة إلى الوطن، وتوسيع قنوات الهجرة القانونية، والترحيب بمن لهم الحق في الحماية الدولية: هذه هي المكونات الرئيسية للنهج الجديد الذي نحاول ترسيخه في أوروبا " (أنسامد).





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