إيطاليا تستعد لعاصفة جديدة وثماني مناطق في حالة تأهب

(أنسامد) - نوفمبر 21 - روما - استعدت إيطاليا لموجة جديدة من العواصف يوم الثلاثاء مع وضع ثماني مناطق في وسط وجنوب البلاد في حالة تأهب باللون الأصفر، وهو أقل بدرجتين من الحد الأقصى باللون الأحمر، وهي أبروتسو وبازيليكاتا وكالابريا وكامبانيا ولاتسيو وماركي وتوسكانا وأومبريا.



في وقت سابق من هذا الشهر، تعرضت إيطاليا لموجة من الأحوال الجوية القاسية التي أثرت على توسكانا بشكل سيئ، مما أودى بحياة ثمانية أشخاص وتسبب في أضرار بأكثر من ملياري يورو.



كانت الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة في توسكانا مجرد الأحدث في سلسلة من الأحداث المناخية المتطرفة المرتبطة بتغير المناخ الناجم عن انبعاثات الغازات الدفيئة البشرية والتي سلطت الضوء على تعرض إيطاليا للمخاطر الهيدروجيولوجية بما في ذلك الفيضانات والانهيارات الطينية والانهيارات الأرضية.



ولا تزال منطقة إميليا رومانيا في شمال إيطاليا تتعافى من الفيضانات والانهيارات الأرضية القاتلة المرتبطة بنوبتين من الطقس القاسي أودت بحياة 15 شخصًا في جميع أنحاء المنطقة في مايو.



الصورة: الفيضانات في توسكانا في وقت سابق من شهر نوفمبر.



(أنسامد).





Ottieni il codice embed